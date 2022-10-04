Eylül ayında ikinci kez evlendiği Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, Merve Boluğur'un düğününe yeni sevgilisiyle katıldı. Birlikte görüntülenmelerinin ardından Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi merak konusu oldu. Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Selin Ciğerci yeni sevgilisi kim? Selin Ciğerci'nin sevgilisi kimdir? Selin Ciğerci sevgilisi kim? İşte detaylar...

2019 yılında Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene eylül ayında ihanete uğradığını öğrenince tek celsede boşandı. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra barışan çift, tekrar nikah masasına oturdu ancak eylül ayında bir kez daha boşandı. Geçtiğimiz günlerde hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Ciğerci, Merve Boluğur'un düğününe yeni aşkıyla katıldı. İkilinin birlikte görüntülenmelerinin ardından Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi merak konusu oldu. Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Selin Ciğerci yeni sevgilisi kim? Selin Ciğerci'nin sevgilisi kimdir? Selin Ciğerci sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

SELİN CİĞERCİ YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Geçtiğimiz günlerde "Şu an hayatımda kimse yok. Instagram'da DM üzerinden yürüyenler oluyor ama hiç birine cevap yazmıyorum. Bunların arasında ünlüler de var" diyen Ciğerci, yeni bir aşka yelken açtı. İkili, Merve Boluğur ve Mert Aydın'ınSait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen törene birlikte katıldı. Düğünden el ele ayrılan Ciğerci ve gizemli sevgilisi Magazin Hane isimli Instagram hesabının objektifine takıldı.

SELİN CİĞERCİ'NİN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, Merve Boluğur'un düğününe yeni aşkıyla katıldı. 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından düğünden paylaşımlar yapan Ciğerci, erkek arkadaşıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.