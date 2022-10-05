Eylül ayında ikinci kez evlendiği Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, yeni sevgilisi Asil Cengiz ile görüntülendi. İkilinin birlikte görüntülenmelerinin ardından Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi Asil Cengiz merak konusu oldu. Asil Cengiz'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Selin Ciğerci'nin sevgilisi Asil Cengiz kim? Asil Cengiz kimdir? Asil Cengiz kaç yaşında, nereli? Asil Cengiz Instagram hesabı!

Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin eski nişanlısından çok konuşulacak iddia: Bana borcunu ödemiyor

2019 yılında Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene eylül ayında ihanete uğradığını öğrenince tek celsede boşandı. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra barışan çift, tekrar nikah masasına oturdu ancak eylül ayında bir kez daha boşandı. Geçtiğimiz günlerde hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Ciğerci, Merve Boluğur'un düğününe yeni aşkı Asil Cengiz ile katıldı. İkilinin birlikte görüntülenmelerinin ardından Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi Asil Cengiz'in hayatı merak konusu oldu. Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi Asil Cengiz'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Selin Ciğerci'nin sevgilisi Asil Cengiz kim? Asil Cengiz kimdir? Asil Cengiz kaç yaşında, nereli? Asil Cengiz Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

SELİN CİĞERCİ'NİN SEVGİLİSİ ASİL CENGİZ KİM?

Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci, Asil Cengiz ile aşk yaşamaya başladı.İkili, Merve Boluğur ve Mert Aydın'ınSait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen törene birlikte katıldı.

ASİL CENGİZ KİMDİR?

Asil Cengiz, fenomen Selin Ciğerci ile yaşadığı aşkla gündeme gelmiştir. Asil Cengiz Cengiz, 1993 yılında Muğla'da dünyaya gelmiştir. 8 yıllık futbol ile ilgilenen Cengiz, yüzme ve vücut geliştirmenin yanı sıra 2012 yılından bu yana Wellness sektöründedir.