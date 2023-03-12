Ünlü fenomen Selin Ciğerci, güzellik merkezinin şubesini açmak için Konya'ya gitmişti. Açılış için Konya'da bulunan Ciğerci hakkında çeşitli paylaşımlarda bulunuldu. Sosyal medyada kısa sürede Selin Ciğerci etiketi TT olmasının ardından kullanıcılar tarafından olayın detayları araştırılmakta. Peki, Selin Ciğerci Konya olayı nedir? Selin Ciğerci neden protesto edildi? Detaylar haberimizde...

SELİN CİĞERCİ KONYA'DA NEDEN PROTESTO EDİLDİ?

Konya'ya giden Selin Ciğerci, açılışını yaptığı güzellik merkezinin önünde toplanan kalabalık tarafından "Konya'dan defol, seni burada istemiyoruz" sloganlarıyla protesto edildi. Kalabalık gruba polis müdahale etti. Aldığı tepkilerin ardından çektiği bir video ile çok üzgün olduğunu dile getiren Selin Ciğerci, açılış için Konya'ya gitti. Açılış sırasında bir grup, "Konya'dan defol" "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" çığlıklarıyla Selin Ciğerci'yi güzellik merkezinin önünde protesto etti. Kalabalığa polisler müdahale etti.

SELİN CİĞERCİ KONYA OLAYI NEDİR?

Konya'da şube açacağı için büyük heyecan duyan Selin Ciğerci, "Birisi bana 'Nerelisin?' diye sorduğu zaman, ben size yemin ederim İstanbulluyum değil Konyalıyım diyorum gururla. Ben Konyalı bir iş adamı gördüğüm zaman veya başarılı bir insan gördüğüm zaman, seviniyorum gurur duyuyorum sanki anam babam yani. Konya'da şube açmaya gidiyorum, birkaç olay oldu bilmiyorum haberiniz var mı? Ben çok üzüldüm. Bu arada benim amcam orada belediye başkanlığı da yaptı. Gider gelirdik Konya'ya. Biz bu kadar bağlıyız Konya'ya. Beni babam bir tek Konya şubesi açınca "Hayırlı olsun kızım" diye aradı. O haberleri gördüm üzüldüm. Bir söz vardır " Kul kırmak Kabe yıkmak gibidir". Ben oraya iş yeri açmaya geliyorum. İnsanlara istihdam sağlamaya geliyorum. Ben 500 kişiye, sadece şubelerimde çalışan hanımefendi sayısı 500'e yakın. O kadar insana istihdam sağlıyorum. Yapmayın, çok ayıp ve çok günah. İncittiğiniz yerden kırılırsınız" demişti.