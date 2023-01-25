Daha önce iki kez Selin Ciğerci'yle boşanan Gökhan Çıra'nın bir kadına evlilik teklifi ettiği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Merak edilenler arasında ise Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci Gökhan Çıra ne zaman, neden ayrıldı? soruları yer aldı.

Selin Ciğerci kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Selin Ciğerci merak konusu oldu. Peki, Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci Gökhan Çıra ne zaman, neden ayrıldı?

SELİN CİĞERCİ GÖKHAN ÇIRA NE ZAMAN, NEDEN AYRILDI?

2019'da nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili, daha sonra barışmıştı. 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenen çift, yeniden yollarını ayırdı. Gökhan Çıra Haberler.com YouTube kanalına konuk olarakSelin Ciğerci ile evliliklerini neden sonlandırdıklarını anlattı. Çıra, " 9 sene boyunca Selin'i hiç aldatmadım aldattığım gün gelip Selin'e seninle boşanmamız gerekiyor dedim. Aldattığımı söyledim ve boşandık." ifadelerini kullandı.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 36 yaşındaki Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcı Selin Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur.

Doğum tarihi: 4 Nisan 1984

Kaç yaşında: 37 yaşında

Nereli: İstanbul

Türk İnternet ünlüsü, şarkıcı ve iş kadını. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. Ciğerci, bir transseksüeldir. Ciğerci, 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.