Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Selin Ciğerci'nin barıştıkları yönünde yapılan paylaşımdan sonra Gökhan Ciğerci ve Selin Ciğerci barıştı mı? sorusu merak konusu oldu. Peki, Selin Ciğerci Gökhan Çıra barıştı mı? Selin Ciğerci ne dedi? Gökhan Çıra Selin Ciğerci ikinci kez barıştılar mı? İşte detaylar...

2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili, daha sonra barışmıştı. 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenen çift, geçtiğimiz eylül ayında yeniden yollarını ayırdı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım sonrasında ikilinin barıştıkları yönünde haberler gündeme geldi. Ünlü çiftin ilişkileri merak konusu oldu. Peki, Selin Ciğerci Gökhan Çıra barıştı mı? Selin Ciğerci ne dedi? Gökhan Çıra Selin Ciğerci ikinci kez barıştılar mı? Detaylar haberimizde...

SELİN CİĞERCİ GÖKHAN ÇIRA NEDEN AYRILDI?

Selin Ciğerci, ikinci kez boşanma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: "Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek."

SELİN CİĞERCİ GÖKHAN ÇIRA BARIŞTI MI?

Selin Cİğerci ve Gökhan Çıra'nın son paylaşımları sonrasında barıştıkları yönünde haberler gündeme geldi. Selin Ciğerci'nin Instagram hesabından yayınladığı hikayede, "Şu köprüden atlıyorum Selin benimle barış dese yine barışmam. Hayal kurmayın sadece iş yemeği" ifadelerini kullandı. Ciğerci'nin bu paylaşımı sonrasında Gökhan Çıra, "Çok uzak şimdi oraya gidemem o yüzden boşver" paylaşımını yaptı.