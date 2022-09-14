Geçtiğimiz nisan ayında Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen fenomen Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile evlilikleri merak konusu oldu. Peki, Selin Ciğerci Gökhan Çıra ayrıldı mı? Selin Ciğerci Gökhan Çıra neden ayrıldı? Selin Ciğerci Gökhan Çıra 2.kez boşandı mı? İşte detaylar...

2019'da nikah masasına oturan fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikilinin ayrılıkları çok uzun sürmemiş tekrardan bir araya gelmişlerdi. Selin Ciğerci'nin evlilikleri hakkında açıklama yaptığı paylaşımından sonra Gökhan Ciğerci ve Selin Ciğerci boşandı mı? sorusu merak konusu oldu. Peki, Selin Ciğerci Gökhan Çıra ayrıldı mı? Selin Ciğerci Gökhan Çıra neden ayrıldı? Selin Ciğerci Gökhan Çıra 2.kez boşandı mı? Detaylar haberimizde...

SELİN CİĞERCİ GÖKHAN ÇIRA AYRILDI MI?

2019'da nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili, daha sonra barışmıştı. 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenen çift, yeniden yollarını ayırdı. Adli tatil sonrası resmen boşanan Ciğerci ile Çıra, boşandıklarını Instagram hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile duyurdu. Çift, "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için resmi işlemler gerçekleşmemişti, bugün sonuçlandı." mesajlarını yayınladı.

SELİN CİĞERCİ GÖKHAN ÇIRA 2.KEZ BOŞANDI MI?

Selin Ciğerci, ikinci kez boşanma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: "Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek."