Selin Ciğerci (d. 4 Nisan 1984, İstanbul), Türk İnternet ünlüsü, şarkıcı. Paylaşımları ile gündeme gelen isim hakkında merak edilenler var. Sosyal medya hesabında kızı ile fotoğraf paylaşmasının ardından ise Selin Ciğerci evlat edindi mi? sorusu merak edildi. İşte detaylar...

SELİN CİĞERCİ EVLAT EDİNDİ Mİ?

İki kere evlenip boşandığı Gökhan Çıra ile taşıyıcı anne aracılığıyla evlat edinen Selin Ciğerci, ilk kez yaşadığı duyguları anlattı. Kızıyla poz veren Ciğerci, anne olmanın kendisine çok yakıştığını ve bu süreçte birçok şey öğrendiğini söyledi.

"BANA HER GÜN BİR ŞEY ÖĞRETEN GÜZEL KIZIM"

Kızına kavuştuktan sonra herhangi bir açıklama ya da paylaşım yapmayan Selin Ciğerci sessizliğini bozdu. 4,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Saadet Selenay adını verdikleri kızıyla pozlarını paylaşan Ciğerci, "Ne yazsam buraya az ama şunu söyleyeyim sevgili hanımlar; gerçekten bu dünyada en çok anne olmayı sevdim, bana her şeyden çok en çok anne olmak yakıştı. Bana her gün bir şey öğreten güzel kızım" ifadelerini kullandı. Ciğerci'nin paylaşımına Ceylan Çapa, Berfu Yenenler, Demet Şener ve Ebru Şallı gibi isimlerden tebrik yorumları geldi.

Öte yandan yeni sevgilisi Eylül Keleş ile evlilik hazırlığı yapan Gökhan Çıra, uzun zamandır Instagram hesabından sık sık kızıyla paylaşımlar yapıyor.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci (d. 4 Nisan 1984, İstanbul), Türk İnternet ünlüsü, şarkıcı. İstanbul'da 1984 yılında doğdu. Babası Konyalı, annesi Kastamonuludur. Kendisi transseksüeldir. 2014 yılında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır. 2017'de pop müzik kariyerine başlamıştır.

28 Ekim 2019'da futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır. 5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi. Çift, yeniden 16 Mayıs 2022 tarihinde evlendi. Aynı yılda çift, yeniden boşandı. Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

SELİN CİĞERCİ İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Ciğerci, instagram platformunda "@selincigerci" adıyla yer alıyor.

Selin Ciğerci'nin bazı paylaşımları: