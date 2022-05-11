Selin Arslanbaş kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin Hanım kimdir? Yemekteyiz 'Selin Arslanbaş' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Selin Hanım kimdir? Selin Arslanbaş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (9-13 MAYIS 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

- Selim Bey

- Selin Hanım

- İrem Hanım

- Şevki Bey

- Derya Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SELİN ARSLANBAŞ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9-13 Mayıs yeni hafta yarışmacılarından birisi Selin Hanım (Selin Arslanbaş) oldu.

Bu hafta Perşembe günü yarışacak olan yarışmacı Selin Arslanbaş oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katılan Selin Arslanbaş 28 yaşında ve İnfluencer'dır. Selin Esra Arslanbaş, finans, moda, tasarım, stil vb. alanlarda eğitimler aldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Selin Esra Arslanbaş'ın İnstagramda 98 bin takipçisi bulunmaktadır.

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