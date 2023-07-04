Selimiye Tekne Bağlama İskelesi'nin Kapasitesinin Arttırılmasına Tepki

ESMA TURAN

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Marmaris'in Selimiye Mahallesi'nde bulunan Tekne Bağlama İskelesi'nin kapasitesinin 45'ten 70'e çıkarılması için imar planı değişikliğine giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tepki gösterdi. Özcan, "Elbette ki deniz turizmi gelişecek, elbette ki bu bölgedeki turizm imkanları gelişecek ama özel çevre koruma alanlarının burada zarar görmesi ve Selimiye gibi bir denizin zarar görmesine ve kirlenmesine de asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun karşısında hep birlikte duracağız" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesi Selimiye Mahallesi'nde Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) tarafından işletilen 45 tekne bağlama kapasiteli Selimiye Tekne Bağlama İskelesi'nin kapasitesinin 70'e çıkarılmasına karar verdi. Bu kararı uygulayabilmek için de bölgede imar değişikliğine giden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan tepki gösterdi. MUÇEV tarafından işletilen Selimiye Tekne Bağlama İskelesi önünde bugün açıklama yapan Özcan'a, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Gezer, mahalle esnafı ve sakinleri eşlik etti.

"ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANLARININ ZARAR GÖRMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Gizem Özcan, şöyle konuştu:

"Arkamda görmüş olduğunuz alan Datça Bozburun Yarımadası'nın özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor. En son yapılan imar değişikliği ile burada bulunan tekne bağlama kapasitesinin arttırılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Eylül 2014'te yapmış olduğu imar değişikliği ile buradaki kapasite arttırılmak isteniyor. İşte bu gördüğümüz alan burada Selimiye'nin gözbebeği olan bir nokta. Eğer burada bu genişlemeye imkan tanınırsa gördüğünüz yapıda çevre ve doğa çok büyük oranda zarar görecek. Muğla Büyükşehir Belediyemiz imar değişikliğine 23 Haziran'da itiraz etti. Bu bölge hepimiz için son derece kıymetli. Peki, bu genişletmeyi kim yapacak diye baktığımız zaman yerel yönetimlerin, halkın ve tüm vatandaşların itirazlarına rağmen burada yapılmak istenen bu projeyi hiç şaşırmıyoruz yine Muğla'yı talan noktasında el birliği ile iktidara hizmet eden MUÇEV adlı şirket çıkıyor. Biz burada Selimiyeli vatandaşlarımızla bir kez daha haykırıyoruz. Elbette ki deniz turizmi gelişecek, elbette ki bu bölgedeki turizm imkanları gelişecek ama özel çevre koruma alanlarının burada zarar görmesi ve Selimiye gibi bir denizin zarar görmesine ve kirlenmesine de asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun karşısında hep birlikte duracağız. Yine aynı zamanda buradaki kapasitenin 70'e çıkarılacağı hedefleniyor. Ancak yapılan fiili planlamaya baktığımız zaman 109 tekne kapasiteli bir alan yaratılmaya çalışıldığı gözlemleniyor. Buradan bir kez daha soruyoruz; bölgedeki vatandaşlara niçin yanlış bilgilendirme yapılıyor? Sadece bu bile yapılan büyük hukuksuzluğun itirafı niteliğinde değil midir? Muğla'mız Ege'mizin gözbebeğidir. Denizimize, ormanlarımıza, doğamıza ve çevremize var gücümüz ile Marmaris'te de Muğla'da da sahip çıkmaya devam edeceğiz.

"BÖYLE BİR MARİNA YAPIMINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol ise şunları söyledi:

"Muğla'mızda Marmaris'imizde, Selimiye'de asla böyle bir marinanın yapılmasına izin vermeyeceğiz. Doğamızın, kıyılarımızın, ormanlarımızın ranta teslim edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Biz Muğla halkı olarak turizmden, tarımdan geçimini sağlayan bir halkız ve elbette ki burada turizm faaliyetlerinin yürütülmesini istiyoruz ancak bu rant ve yok edici anlayışın Muğla'ya doğamıza ve insanımıza zarar verdiğini çok iyi biliyoruz. Onun için Muğla'yı, Marmaris'i, Selimiye'yi ranta teslim etmeyeceğiz."