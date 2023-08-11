Selimiye Mahallesi turkuaz suları, turistik işletmeleri ve doğa harikası koylarıyla son yıllarda turizmin parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Sığliman bölgesinde yer alan Marmaris Belediyesi Halk Plajı da özellikle sakinlik arayan tatilcilere ev sahipliği yapıyor. Temizliğiyle de dikkat çeken plaj denizin ve güneşin tadını çıkartmak isteyen misafirlerini bekliyor.

Selimiye Halk Plajı vatandaşların ilgisini çekiyor

MUĞLA - Yaz aylarında pek çok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Marmaris'in turistik mahallelerinden Selimiye, Sığliman bölgesinde yer alan halk plajıyla da ilgi çekiyor.

Selimiye Mahallesi turkuaz suları, turistik işletmeleri ve doğa harikası koylarıyla son yıllarda turizmin parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Sığliman bölgesinde yer alan Marmaris Belediyesi Halk Plajı da özellikle sakinlik arayan tatilcilere ev sahipliği yapıyor. Sezon başında Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla yerli ve yabancı misafirler için hazırlanan plajda ücretsiz şemsiyeler, duş, tuvalet ve giyinme kabini yer alıyor. Temizliğiyle de dikkat çeken plaj denizin ve güneşin tadını çıkartmak isteyen misafirlerini bekliyor.