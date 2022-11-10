Selim Yalçınkaya nasıl öldü? Müge Anlı Selim Yalçınkaya cinayeti son durum! Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Cinayete kurban giden Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya Hanım'la olan mesajlarını gören Müge Anlı, canlı yayında neye uğradığını şaşırdı. Bu gelişmenin ardından Selim Yalçınkaya cinayeti gündemdeki yerini aldı. Peki, Selim Yalçınkaya nasıl öldü? Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü? İşte, Selim Yalçınkaya kim? Müge Anlı Selim Yalçınkaya cinayeti son durum!

Selim Yalçınkaya nasıl öldü? Cinayete kurban giden Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya Hanım'la olan mesajlarını gören Müge Anlı, canlı yayında neye uğradığını şaşırdı. Bu gelişmenin ardından Selim Yalçınkaya cinayeti gündemdeki yerini aldı. Peki, Selim Yalçınkaya nasıl öldü? Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü? İşte, Selim Yalçınkaya kim? Müge Anlı Selim Yalçınkaya cinayeti son durum haberimizde...

SELİM YALÇINKAYA NASIL ÖLDÜ?

Selim Yalçınkaya iddiaya göre, 11 Ağustos'ta başına sert bir cisim vurularak öldürüldü. Selim Yalçınkaya'nın ölümünün ardından sır perdesi hala aralanmadı. Yalçınkaya'nın annesi ve kız kardeşi canlı yayında katilin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istediler.

MESAJLARI İFAŞA OLDU, MÜGE ANLI DONDU KALDI

Daha önceki programlarda Selim'in eski eşi Derya'nın, eşiyle arasında geçen mesajlaşmalar ortaya çıkmış ve bu mesajlar Müge Anlı dahil hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşkına uğratmıştı. Programda Derya'nın, eski eşine attığı "ihanet yazışmalarını" gösteren sunucu Müge Anlı, "Sen eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikteliğini. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim. Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" demişti.

O MESAJLARA AÇIKLIK GETİRDİ

Programın yeni bölümünde de Yalçınkaya cinayeti gündeme gelirken, eski eş Derya, "ihanet yazışmalarıyla" ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Mesajlara açıklık getirmek istediğini söyleyen Derya, "Söyleyemedim ama artık benim üstüme yönelen bir şey var. Selim'in bana bu mesajları ayrıntısıyla yazdırmasının amacı kendisini tatmin etmesi aslında" dedi.

ÜÇLÜ İLİŞKİ İTİRAFI

Genç kadının bu sözlerinden sonra stüdyoda "Vaay! Ne adammış ya" sesleri yükseldi. Müge Anlı'nın tepkilere müdahale etmesi sonrası konuşmasına devam eden Derya, "Ben evlendiğimden beri, kendini tatmin etmek için benimle aynı odada 'Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak' gibi ilişkinin şeylerini anlatıyordu" ifadelerini kullandı.

YANINDAKİ KADIN YÜZÜNÜ KAPATTI

Derya, eşinin "çoklu ilişki" itirafını yanında oturan kadının yüzünü kapatarak izlemesi dikkat çekti. Sözlerine devam eden Derya, "Benim bu mesajları atmamın nedeni, kendisi bana sürekli baskı yapıp, artık bunu normal bir şeye getirmişti kendini tatmin etmek için" şeklinde konuştu.