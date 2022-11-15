Cinayete kurban giden Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya Hanım'la olan mesajlarını gören Müge Anlı, canlı yayında neye uğradığını şaşırmasının ardından vatandaşlar Selim Yalçınkaya kimdir? sorusunu araştırdı. Kısa sürede gündem olan olayın ardından Selim Yalçınkaya kimdir? Müge Anlı Selim Yalçınkaya kim? Selim Yalçınkaya olayı ne? Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü? soruları merak edildi. İşte detaylar...

Selim Yalçınkaya kimdir? sorusu merak ediliyor. Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, Selim Yalçınkaya'nın cinayetini çözmeye çalışıyor. Vatandaşlar ise Selim Yalçınkaya kimdir? Müge Anlı Selim Yalçınkaya kim? Selim Yalçınkaya olayı ne? Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

SELİM YALÇINKAYA KİMDİR?

Bir çocuk babası Selim Yalçınkaya 11 Ağustos 2022 tarihinde evinin garajında başında vurularak öldürülmüş halde bulundu. Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, Selim Yalçınkaya'nın cinayetini çözmeye çalışıyor. Canlı yayına çıkan aile ise oğullarının başını ihanet yüzünden boşandığı eski gelinleri Derya Hanım'ın yaktığını ileri sürdü.

Oğullarının evliliği boyunca aldatıldığını söyleyen aile, babalarının da gelinlerinin görüştüğü kişiyle kavga ederek cezaevine girdiğini söyledi. Oğullarının bir düşmanının olmadığını belirten aile, eski gelinlerini suçladı. Canlı yayına gelerek ihaneti kabul eden Derya Hanım'ın ihanetle ilgili eşine attığı müstehcen mesajları okuyan Müge Anlı ise sinirden ne diyeceğini bilemedi. Canlı yayında Derya Hanım'ın ihanetin ardından eşi Selim Yalçınkaya'ya itiraf ettiği ihanet mesajlarını okuyan Müge Anlı, "Kocam bana bunları yazsa, kadın halimle gözüm görmez. Bunları sen yazdın mı? Bu ne demek yani" diyerek tepki gösterdi. İhanet mesajlarını kabul eden Derya Hanım "Ben kocamla her şeyi konuşuyordum. Psikolojim bozuktu. Benim attığım mesajları kırpmışlar. Adıma sahte hesaplar açılmış, ben bunları bu şekilde yazmamıştım" dedi.

Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Sen bunları yazarak neyi hedefliyordun? Gelsin seni öldürsün mü gitsin o adamı mı öldürmesini hedefliyordun? Şu yaştaki halimle, özgürlüğü seven biri olarak söyleyeyim, kocam bunları yazsa bilmiyorum gözüm görür mü. Senin kafan kırık mı? Amacın ne?"