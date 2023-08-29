Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Selim Yağcı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Selim Yağcı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Selim Yağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Selim Yağcı hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Selim Yağcı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Selim Yağcı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Selim Yağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Selim Yağcı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SELİM YAĞCI KİMDİR?

1966 yılında Bilecik ili Cumalı Köyünde doğdu. 1973 – 1984 yılları arasında İlk, Orta, Lise öğrenimini Bilecik, Bursa ve Çanakkale illerinde tamamladı.

1984 – 1988 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1989 – 1992 yılları arasında Bilecik Adliyesi nde stajyer Hakim olarak görev yaptı. 1992 – 1995 yılları arasında Tunceli Sulh Hukuk ve Ağır Ceza Hakimliği ile Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yaptı.

1995 – 1998 yılları arasında Sivas Kangal ilçesinde Asliye Hukuk Hakimliği ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1998 – 2000 yılları arasında Trabzon Köprübaşı ilçesi Asliye Ceza ve Sulh Hukuk Hakimliği ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yaptı.

2000 – 2004 yılları arasında Sakarya İli Geyve İlçesi nde Asliye Hukuk ve Kadastro Hakimi olarak görev yaptı. 2003 yılı Ağustos ayı başında I. Sınıf Hakim oldu. 2004 yılında yapılan seçimler sonucunda Bilecik ilinde Belediye Başkanı olarak göreve başladı. 2009 yılında gerçekleştirilen seçimler sonucunda Bilecik ilinde 2. kez Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

2014 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığı görevine 3. kez seçilen Selim YAĞCI evli ve 2 çocuk babasıdır.