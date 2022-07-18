Uslu Demir Çelik firmasının Yönetim kurulu Başkanı olarak görev yapan Selim Uslu'nun hayatı merak edildi. Peki, Selim Uslu kimdir? Selim Uslu kaç yaşında, nereli? Selim Uslu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELİM USLU KİMDİR?

Selim Uslu 1973 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamladı. 1991 yılında ticaret lisesinden mezun olduktan sonra Uslu Demir Çelik aile şirketinde muhasebe biriminde çalışma hayatına başladı.

Uslu Demir Çelik firmasının Yönetim kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yerel ölçekte faaliyet gösteren şirket, Selim Uslu'nun liderliğinde ülkemizin 7 ilinde faaliyet gösteren ve 50'ye yakın ülkeye ihracat yapan ülkemizin önde gelen çelik servis merkezlerinden biri haline gelmiştir. Selim Uslu'nun eşi Arzu Uslu'dur.