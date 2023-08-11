Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre yeni atamalar gerçekleştirildi. Peki, Selim Terzi kimdir? Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi hayatı ve biyografisi!

Selim Terzi kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından merak edildi ve birçok kişi tarafından araştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı. Peki, Selim Terzi kimdir? Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi hayatı ve biyografisi!

SELİM TERZİ KİMDİR?

Selim Terzi, 11 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete kararları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan Selim Terzi hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Sıcak gelişmeler dahilinde daha sonrasında haberimiz güncellenecektir.

ÖMER BULUT YENİDEN TOKİ BAŞKANI

TOKİ'de isim değişmedi. Ömer Bulut TOKİ Başkanlığı'na yeniden atandı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE AHMET GÜLŞEN GETİRİLDİ

Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

METEOROLOJİ'YE VOLKAN MUTLU COŞKUN ATANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı. İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.

GENERAL VE AMİRAL ATAMA LİSTELERİ DE RESMİ GAZETE'DE

Atamalar bununla sınırlı kalmadı. General ve amiral atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.