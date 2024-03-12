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Selim Taşkın kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Selim Taşkın kaç yaşında, nereli?

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Selim Taşkın kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Selim Taşkın kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Selim Taşkın hakkında detaylı bilgiler merak ediliyor. Selim Taşkın'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Peki, Selim Taşkın kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Selim Taşkın kaç yaşında, nereli?

SELİM TAŞKIN KİMDİR?

Selim Taşkın, Yeniden Refah Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Yeniden Refah Partisi İzmir Gündem Yaşam Politika Haberler

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