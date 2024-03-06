Selim Soyugüzel kimdir? CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Selim Soyugüzel kimdir? CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel nereli? Detaylar haberimizdedir…

SELİM SOYUGÜZEL KİMDİR?

İş adamı olan Selim Soyugüzel, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bitlis Belediye Başkan Adayıdır.