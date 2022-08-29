Selim Muran kimdir? Rapçi Selim Muran neden öldü?

Rapçi Selim Muran, fazla kilolarından dolayı mide ameliyatı olmuştu. Ameliyattan sonra sağlık sorunları ortaya çıkan Muran'ın yeniden hastaneye yatırılmasının ardından acı haber geldi. Üzücü haber sonrası Rapçi Selim Muran neden öldü ve Selim Muran kimdir gibi konular merak edildi.

SELİM MURAN KİMDİR?

Selim Muran Siirtlidir. Rap müzik şarkıcısı Selim Muran 2004'te söz yazarlığına başladı.Muran 2000 yılında rap müzik ile tanıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı mezunu Muran 2007 yılında ev stüdyosu 56 Records'u kurmuştur.

RAPÇİ SELİM MURAN NEDEN ÖLDÜ?

Rap dünyası Selim Muran'ın vefat haberiyle sarsıldı. Ünlü rapçi ceza meslektaşının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.Rapçi Selim Muran, fazla kilolarından dolayı mide ameliyatı olmuştu. Ameliyattan sonra sağlık sorunları ortaya çıkan Muran'ın yeniden hastaneye yatırılmasının ardından acı haber geldi.