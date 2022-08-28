Selim Muran kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Rapçi Selim Muran kaç yaşında vefat etti?
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Rapçi Selim Muran vefat etti. Vefatının ardından müzik severler, Selim Muran kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Rapçi Selim Muran kaç yaşında vefat etti? merak etti. İşte detaylar...
Ünlü rapçi Ceza kendi Twitter hesabından rapçi Selim Muran'ın vefat haberini paylaştı. Bunun ardından Selim Muran neden vefat etti, hastalığı neydi? merak edildi. Peki, Selim Muran kimdir, kaç yaşında vefat etti? Detaylar sizlerle...
SELİM MURAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Rapçi Selim Muran mide ameliyatı sonrası pıhtı atması nedeniyle vefat etti. Rapçi Selim Muran geçtiğimiz yıl mide ameliyatı operasyonu geçirmişti. Selim Muran vefat haberini ünlü rapçiler Fuat ve Ceza sayfalarında paylaştı.
Ceza'nın Twitter paylaşımı:
"Selim Muran kardeşimizi kaybettik…
Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum :("
SELİM MURAN KİMDİR?
Selim Muran Siirtli rapçidir. 2004 yılında rap söz yazarlığına başlayan Selim Muran 2007 yılında ev stüdyosu olan 56 Records'u kurmuştur. Selim Muran mide ameliyatı sonrasında pıhtı atması nedeniyle vefat etmiştir.