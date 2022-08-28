Selim Muran kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Rapçi Selim Muran kaç yaşında vefat etti?

Rapçi Selim Muran vefat etti. Vefatının ardından müzik severler, Selim Muran kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Rapçi Selim Muran kaç yaşında vefat etti? merak etti. İşte detaylar...