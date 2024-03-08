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Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı olan Selim Çırpanoğlu hakkında merak edilenler artıyor. Çırpanoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları gündemde. Selim Çırpanoğlu hakkında daha fazla bilgi almak için okumaya devam edin.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayı ise Selim Çırpanoğlu oldu. Selim Çırpanoğlu kimdir? Selim Çırpanoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SELİM ÇIRPANOĞLU KİMDİR?

Kahramankazan'da tanınmış bir aileden geldiği bilinen Çırpanoğlu'nun, ilk kadın milletvekili Satı Kadın ve Kazan'ın eski Belediye Başkanı Remzi Çırpan'ın torunu olduğu ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Kahramankazan Belediye Meclisi Millet İttifakı Grup Başkan Vekili olan Çırpanoğlu'nun, asıl mesleği avukatlık. CHP'den Kahramankazan Belediye Başkan Adayı olarak gösterildiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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