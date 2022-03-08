Başarılı oyuncu Selim Bayraktar kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Selim Bayraktar kaç yaşında ve kim olduğu hayranları tarafından merak ediliyor. Destan dizisinin başrol oyuncusu Selim Bayraktar, Alpagu Han karakterini canlandırıyor. Sevenleri tarafından merak edilen Selim Bayraktar kimdir ve nereli araştırılıyor. Selim Bayraktar kimdir? Selim Bayraktar kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

Selim Bayraktar 17 Haziran 1975 doğumlu olup Kerkük- rak Türkmeni oyuncu. 1975'te Irak'ın Kerkük şehrinde, Türk baba ile Kerküklü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük'te bitirmiş, 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelmiştir. Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'na geçerek çalışmalarına orada devam etti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü. Ardından 2009'da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında yayınlanmaya başlayan tarihî televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi. Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı. Oyuncu, yine Star TV'de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise Edip karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği internet dizisi olan Görünen Adam'da Eşref Şerif rolünde oynamıştır. Dizi projelerinin yanı sıra Selim Bayraktar, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde Resul rolünde yer almıştır.

YER ALDIĞI PROJELER

Oynadığı tiyatro oyunları

Othello

Bay Kolpert

Kardeş Gelini

Ana

Sırça Kümes

Komik Para

Cıbıl Kurt (yönetmen)

Filmografi

Sinema

Soygun Oyunu: Büyük Vurgun - 2020 (Yücel Soykan)

Arada - 2018 (Resul)

Sevgili Komşum - 2018 (Cengiz)

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü - 2017 (Adil)

İstanbul Kırmızısı - 2017

Vezir Parmağı - 2016 (Ekmelettin)

Aşk Sana Benzer - 2015 (Aykut)

Orman (Jungle) - 2015 (Omar) kısa film yönetmen: Onur Saylak

Kırmızı - 2014 (Gökhan)

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda - 2013

Büyük Oyun - 2009 (Kaçakçı Lider)

Dizi

Destan - 2021- (Alpagu Han)

Vahşi Şeyler - 2021 (Bora)

Zümrüdüanka - 2020-2021 (Abbas Demirkan)

Rise of Empires: Ottoman - 2020 (Çandarlı Halil Paşa)

Aşk Ağlatır - 2019 (Cevdet/ Hünkar Balaban)

Ağlama Anne - 2018 (Ali Osman)

Ufak Tefek Cinayetler - 2017-2018 (Edip Hoca)

Görünen Adam - 2017 (Eşref Şerif)

Çoban Yıldızı - 2015 (Zekkar Karakaya)

Gecenin Kraliçesi - 2016 (Hakan)

Muhteşem Yüzyıl - 2011-2014 (Sümbül Ağa)

Bir Bulut Olsam - 2009 (Mahmut Paşa)

Köprü - 2006-2007 (Erdal)

SELİM BAYRAKTAR INSTAGRAM HESABI NE?

Selim Bayraktar Instagram hesabı "selimbyraktar" kullanıcı isme sahip olup 437 bin takipçisi bulunuyor.

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