Ünlü oyuncu Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi mi ve Selim Bayraktar eşi kimdir soruları merak ediliyor. Ekranların sevilen oyuncusu Selim Bayraktar, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emel Karaköse ile evlendi mi gündeme geliyor. Peki, Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi mi? Selim Bayraktar eşi kimdir?

"Muhteşem Yüzyıl", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Destan" başta olmak üzere sayısız projede yer alan başarılı oyuncu Selim Bayraktar eşi kimdir ve kiminle evlendiği merak ediliyor. Sevilen oyuncusu Selim Bayraktar, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emel Karaköse ile evlendi mi sorusu gündeme geliyor. Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi mi? Selim Bayraktar eşi kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SELİM BAYRAKTAR İLE EMEL KARAKÖSE EVLENDİ Mİ?

Ekranların sevilen oyuncusu Selim Bayraktar, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emel Karaköse ile dünya evinde girdi. Şimdilerde "Veda Mektubu" dizisinde Ziya Karlı rolünü canlandıran Bayraktar, 5 senedir birlikte olduğu sevgilisi Emel Karaköse ile Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen sade bir törenle mutluluğa "Evet" dedi.

SELİM BAYRAKTAR EŞİ KİMDİR?

"Muhteşem Yüzyıl", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Destan" başta olmak üzere sayısız projede yer alan başarılı oyuncu Selim Bayraktar evlendi. Ünlü çiftin nikah töreninden görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Selim Bayraktar gibi oyuncu olan Emel Karaköse ise zarafeti ile mest etti. Sade ve dekolteli bir gelinlik tercihi yapan Karaköse düğün makyajını da aynı sadelikte tutarak güzelliğini ön plana çıkardı.