Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun kimdir merak ediliyor. Peki, Selim Argun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selim Argun'un hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

SELİM ARGUN KİMDİR?

1971 Düzce doğumlu olan Selim Argun, hafızlığı akabinde Bolu'da başladığı İmam-Hatip Lisesini İstanbul'da tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir yıl okuduktan sonra kendi isteğiyle kaydını dondurarak Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi'ne gitti ve bu üniversitenin Davet ve Usul İlimleri Fakültesinden Pekiyi derece ile mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimini Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrindeki University of Johannesburg'da tamamladı. Osmanlı Devleti tarafından XIX. yüzyılın ikinci yarısında Cape Town'a gönderilen fıkıh âlimi "Ebu Bekir Efendi'nin Güney Afrika İslam Düşünce ve Kültürüne Katkıları" hakkında yazmış olduğu tezini Şeref Payesi derecesi ile bitirdi. Doktorasını Kanada'nın Montréal kentindeki McGill Üniversitesi'nde, "Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıflar ve Elit Mücadeleleri (1789-1839)" başlığıyla tamamladı. Doktora süresince aynı üniversitenin İslami İlimler Enstitüsünde dersler verdi. Akademik faaliyetleri yanında, Montreal İslam Konseyi üyeliği, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyeliklerini yürüttü ve Montreal'de millet varlığımıza hizmet eden çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görevler üstlendi.

Uzun yıllar süren yurt dışı hayatından sonra 2013 yılında Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 13 Haziran 2017 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, 04 Ekim 2017 tarihinde de Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na atandı. Halen Diyanet İşleri Başkanlığında Dış İlişkilerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.

Argun, 05.11.2021 tarihinde Türk Tarih Kurumu (TTK) Bilim Kurulu Aslî Üyeliği'ne seçilmiştir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) İslami Araştırmalar Enstitüsü'nde yarı zamanlı derslere giren Argun, ilmi çalışmalarını İslam Tarihi, Vakıf Müessesesi, Dini Diplomasi, Osmanlı İlmiye Sınıfı ve Afrika'da İslam üzerine sürdürmektedir.

İyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Argun, bröveli dalgıçtır ve amatör olarak ney icracısıdır.

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