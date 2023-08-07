Selendi'nin gizli hazinesi gün yüzüne çıkıyor

Selendi Yelimera Kanyonu doğasever ve fotoğrafçıların ilgi odağı olmaya başladı

Manisa merkeze 195 kilometre uzaklıktaki kanyonda bu sene ikinci kez ' Gençlik Festivali' gerçekleştirildi

Gün boyu süren festivalde profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımıyla manzara fotoğrafı yarışması yapıldı

MANİSA - Manisa merkeze 195 kilometre uzaklıktaki el değmemiş doğası ile herkesi kendine hayran bırakan ve 2021 yılında Tabiat Anıtı olarak ilan edilen Yelimera Kanyonu'nda bu sene Selendi Yerel Eylem Grubu tarafından ikinci kez organize edilen ' Gençlik Festivali'nde profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımıyla manzara fotoğrafı yarışması yapıldı. Kanyonun tanıtımı için önemli olan organizasyon yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Manisa'nın Selendi ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yelimera Kanyonu ve bu kanyonu oluşturan kayaların su ve hava ile aşınması ile oluşan yeryüzü şekilleri ve mağaralar, 07.05.2021 tarihinde "Yelimera Kanyonu Tabiat Anıtı" olarak ilan edildi. Manisa il merkezine 195 kilometre, Selendi İlçe merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan 420 dekar büyüklüğündeki Tabiat Anıtı yaklaşık olarak 100 metre derinliğe ve 2 kilometre uzunluğa sahip. Yelimera Kanyonu Tabiat Anıtının en önemli rekreasyonel değeri, doğal jeolojik oluşumları. Sahadaki ana unsur, Yelimera Kanyonu ve bu kanyonu oluşturan kayaların su ve hava ile aşınması ile oluşan yeryüzü şekilleri ve mağaralar. Ayrıca kanyon zemininden geçen Yelimera Çayının oluşturduğu yer şekilleri ve küçük gölcükler ile buradaki otsu ve odunsu bitki örtüsünün uyumu, yine kanyon duvarlarındaki irili ufaklı mağaralar ve aşınmayla oluşmuş şekiller, özellikle doğa sporları için uygun bir ortam sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Festival ikinci kez düzenlendi

Selendi Yerel Eylem Gurubu tarafından organize edilen Terziler Mahallesi 2. Yelimera Kanyonu Gençlik Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılarla beraber Yelimera Kanyonuna doğa yürüyüşü ve manzara fotoğraf yarışması yapıldı.

"Yelimera Kanyonu Selendi için bulunmaz bir fırsat"

Selendi Yerel Eylem Gurubu Başkanı İsmail Ekim, "İkincisini düzenlediğimiz Yelimera Kanyonu Gençlik Festivalimiz yürüyüşle başlayacak. Doğa yürüyüşü ve fotoğraf yarışması yapacağız ve ilk 10 dereceye girenlere hediyelerimiz olacak akşama da konserle festivalimize tamamlayacağız." dedi.

Başkan Ekim akşam gerçekleştirilen ödül töreni ve konser öncesinde yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: "Derneğimizim hedefi Yelimera Kanyonumuzu kırsal turizme kazandırmak ve tanıtmak ve geliştirmektir. Yelimera Kanyonu Tabiat Anıtı ilçemizi ve yöremizi geliştirmek ve kalkındırmak için bulunmaz bir fırsattır. Kırsal turizm sayesinde konumundan dolayı oluşan dezavantajı ortadan kaldıracak olan kanyonu tanıtmak, hem de gelenek ve göreneklerimizi tanıtmak nihai gayemizdir." dedi.

Düzenlenen gecede ayrıca Gazeteci ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Fotoğraf Öğretmeni Turgay Duyar, Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Fotoğraf Öğretmeni Mustafa Bilir ve Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Tekniker Ali Ünal'ın jüri üyeliğinde düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğrafçılar ödüllendirildi.