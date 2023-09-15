Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez Türkiye'ye mi geliyor sorusu gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sonrasında Gomez'in Türkiye gelme durumu araştırılıyor. Selena Gomez'in hayranları tarafından ünlü şarkıcı Türkiye'de konser verecek mi araştırılmaktadır. Selena Gomez Türkiye'ye gelecek mi merak konusu oldu. Peki, Selena Gomez Türkiye'ye mi geliyor? Selena Gomez Türkiye'de konser verecek mi? Detaylar haberimizde..

SELENA GOMEZ TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, New York havaalanında Türk Havayolları uçağına binerken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından Selena Gomez Türkiye'ye mi geliyor soruları gündeme geldi. Kesin bilgi henüz paylaşılmamış olmasına rağmen, bu iddia müzikseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.