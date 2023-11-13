Selena dizisi oyuncularından Cansu Demirci, Selin karakterini canlandırıyordu. Selena Selin kim ve Cansu Demirci kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Selena dizisi Selin kim ve Cansu Demirci kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Cansu Demirci kaç yaşında, kimdir? Selena dizisi Selin kim?

Selena dizisi Selin kim? Cansu Demirci kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Selena dizisi Selin kim ve Cansu Demirci kaç yaşında soruları gündeme geliyor. Bir dönemin popüler dizisi Selena, Sinem Kobal ve Gökhan Keser başrolleri paylaşıyorlardı. Selena dizisi Selin kim? Cansu Demirci kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt aranıyor.Cansu Demirci kaç yaşında, kimdir? Selena dizisi Selin kim? Detaylar haberimizdedir…

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

Cansu Demirci 25 Nisan 1992'de İstanbul'da dünyaya geldi. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun oldu. Ardından, 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamladı. 2018 yılında, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi yüksek lisans eğitimi aldı.