Selen Yalaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci ve Muhabir Selen Yalaz'ın hayatı ve biyografisi!

Gazeteci, muhabir ve metin yazarı Selen Yalaz'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Selen Yalaz kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, evli mi, hangi kanalda çalışıyor? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Selen Yalaz geliyor. Peki, Selen Yalaz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ayrıntılar sizlerle...

SELEN YALAZ KİMDİR?

Selen Yalaz, KRT Ankara Haber Temsilcisi'dir. Gazeteci ve muhabir olan Selen Yalaz 1993 İzmir doğumludur. Selen Yalaz, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü mezunudur. Selen Yalaz üniversite yıllarında CNN Türk Ana Haberde muhabir olarak staja başlamıştır ve ardından birçok programda görev yapmıştır. Birçok programda görev yapan Selen Yalaz şimdilerde KRT TV Bir Başka Açı programını sunmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Selen Yalaz'ın İnstagram'da 6 bin takipçisi bulunmaktadır.