Selen Yakıcı kimdir? Selen Yakıcı boyu kaç! Selen Yakıcı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Selen Yakıcı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Selen Yakıcı hakkında merak edilenler. Selen Yakıcı hayatı ve biyografisi. Selen Yakıcı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Selen Yakıcı merak konusu oldu. İşte Selen Yakıcı hakkında merak edilen Selen Yakıcı kimdir, Selen Yakıcı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SELEN YAKICI KİMDİR?

Selen Yakıcı boyu 1.75cm kilosu, 54 kg, burcu terazidir.

Selen Yakıcı 19 Ekim 1990 yılında Mersin'de doğdu.Eğitim hayatına Mersin'de başlayan Selen Yakıcı liseyi tamamladıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde üniversite eğitimine devam etti.

Selen Yakıcı BJK TV ekranlarında sunuculuk yaptı.