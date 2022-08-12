Selen Soyder ve Oren Fransez kimdir ? Nikah masasına oturacakları konuşulan Selen Soyder ile Oren Fransez'in 3 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Yeni evli çift gazetecilere "Bu da bizim size golümüz oldu" dedi.

Selen Soyder ve Oren Fransez kimdir ? Nikah masasına oturacakları konuşulan Selen Soyder ile Oren Fransez'in 3 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Yeni evli çift gazetecilere "Bu da bizim size golümüz oldu" dedi.

Tolgahan Sayışman'dan ayrıldıktan sonra Kıvanç Tatlıtuğ'un sevgilisi Başak Dizer'in eski eşi Oren Fransez ile aşk yaşamaya başlayan Selen Soyder'in evlendiği ortaya çıktı.

"BU DA BİZİM SİZE GOLÜMÜZ OLDU"

Selen Soyder ile Oren Fransez Arnavutköy Zıpkın Balık çıkışı yaptığı açıklamayla şaşırttı. "Biz evleneli zaten 3 ay oldu. Evlendik ama duyurmadık. Bu da bizim size golümüz oldu."

(Selen Soyder ile Oren Fransez'in nikah fotoğrafı da ortaya çıktı.)