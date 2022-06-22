Selen Soyder kimdir? TV8 2. Sayfa konuğu Selen Soyder kaç yaşında, nereli? Selen Soyder hayatı ve biyografisi!

Selen Soyder kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. 2. Sayfa programına konuk olan Selen Soyder kaç yaşında olduğu izleyenler tarafından araştırılıyor. Oyuncu Selen Soyder kaç yaşında ve kimdir izleyenler tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programı birbirinden renkli konukları ağırlıyor. 22 Haziran 2022 günü 2. Sayfa konuğu Selen Soyder kimdir? Selen Soyder kaç yaşında, nereli? Selen Soyder hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SELEN SOYDER KİMDİR?

Mükerrem Selen Soyder (d. 26 Aralık 1986, Alsancak, İzmir), Miss Turkey 2007 birincisi, Türk model ve oyuncu. Yanya göçmeni bir ailenin ilk ve tek çocuğu olarak 26 Aralık 1986 tarihinde İzmir, Alsancak'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okudu.

2006 yılında "Miss Model of Turkey" yarışmasında Türkiye'nin en iyi modeli seçildi ve "Miss Bikini of The Universe" yarışmasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada 1. olan Selen Soyder, Türkiye'ye "En İyi Milli Kostüm Ödülü"nü de getirdi.

2007 yılında Star TV'nin düzenlediği ve 1200 kişinin başvurduğu Türkiye Güzellik Yarışması Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçildi ve Türkiye'yi Miss World 2007'de 106 ülkenin içinde Çin'in Sanya adasında temsil etti. İlk 5'e giremedi.

2007 yılında Vakko'nun modeli olmuştur. Daha sonra dil eğitimi için Kanada'ya giden Soyder 2009 yılında Türkiye'ye döndü. Babasının isteği üzerine spikerlik kursuna yazıldı ve Star TV Ana Haber'de staj yapmaya başladı. Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in haberekibinde yer aldı. Star TV'de kısa bir süre haber sunan yıldız daha sonra Kapadokya'da çekilen Yer Gök Aşk dizisi için kanaldaki görevinden ayrıldı.

2010 yılında FOX TV'de yayınlanan Yer Gök Aşk dizisinde başrolde oynamıştır, canlandırdığı Toprak karakteriyle Lale Devri isimli diziye geçerek Türk dizi tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. 2013 yılında adına bir dergi açılmıştır. Selenist dergisiyle adına ilk dergi açılan insan olarak tarihe geçmiştir. 2014'ün Eylül ayında Star TV'de yayınlanan Reaksiyon isimli dizide Dr. Zeynep karakteriyle İbrahim Çelikkol ile başrolde oynamıştır. Miss Turkey 2014'te juri üyeliği yapmıştır. Çocukluk arkadaşı Ali Kemal Güven'in kaleme aldığı "Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği" adlı kısa filmde yer almıştır.

Özel hayatı

Osmanlı İmparatorluğu çökmeden önce ailesi, Ailesi Yunanistan'ın Yanya şehrinden Türkiye'ye Izmir'e göç etmişlerdir.7 yaşında babasini kaybetti.Ailenin tek cocugudur. 22 Ağustos 2015 tarihinde hayatını Türk iş insanı-reklamcı Oren Fransez ile birleştirmiştir.

Fiziksel özellikleri

Kilosu: 54 kg

Boyu: 1.78

Saç rengi: Açık kumral

Göz rengi: Koyu kahverengi

Ölçüleri: 89-60-90

MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem