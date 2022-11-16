Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok kişi tarafından merak edilen isimlerden birisi olan Selen Sevigen kimdir? Sorusu, kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Hayatı ile gündeme gelen Selen Sevigen kimdir? Sorusu, gün içerisinde birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Selen Sevigen kimdir? Selen Sevigen hayatı ve biyografisi!

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ile 6 yıl evli kalan Selen Sevigen hakkında birçok detay ve konu merak ediliyor, araştırılıyor. 2016 yılında evliliklerini sonlandıran çift, yollarını ayırmıştı. Ayrılıklarının ardından uzun bir süre boyunca sessizliğini koruyan Selen Sevigen'in hayatı ve biyografisi de oldukça merak ediliyor. Selen Sevigen kimdir? Sorusu da sıklıkla merak edilenler arasında. Peki, Selen Sevigen kimdir? Selen Sevigen hayatı ve biyografisi!

SELEN SEVİGEN KİMDİR?

Selen Sevigen, 1979 yılında doğdu. Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nde öğrenim hayatına devam etti. Daha sonra İngiltere'de London Academy of Music and Dramatic Arts'ta müzik ve Sinema eğitimi aldı.

Bernard Hiller'dan ders alıp oyunculuk kariyerine başladı. Türkmax ekranlarında Gala adlı sinema programının sunuculuğunu gerçekleştiren Selen Sevigen, O Şimdi Mahkum ve O…Çocukları isimli filmlerde rol aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in kızı olan Selen Sevigen daha önce ismi futbolcu Tuncay Şanlı ile gündeme gelmilti.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Şarkıcı Gökhan Özen ile nişanlandılar. Babasının ısrarlarına rağmen politikaya atılmayan Selen, bir dönem yönetmen Abdullah Oğuz'un asistanlığını yaptı. 7 Temmuz 2010 da Gökhan Özen'le evlendi. Bu evlilikten 2 kız çocukları vardır. Gökhan Özen ile 2016 yılında boşanarak evliliklerine notayı koydu.