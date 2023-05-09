Oyuncu Selen Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Selen Öztürk kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Selen Öztürk kimdir? Selen Öztürk hangi dizilerde oynadı? Selen Öztürk kaç yaşında, nereli? Selen Öztürk biyografisi!

Selen Öztürk ilk olarak Karayılan dizisinde Asiye rolüyle ekranlara gelmiştir. Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiren Selen Öztürk kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Selen Öztürk kimdir? Selen Öztürk hangi dizilerde oynadı? Selen Öztürk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

SELEN ÖZTÜRK KİMDİR?

Selen Öztürk 23 Temmuz 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Annesi Kıbrıslı, babası Uşaklı olan Selen Öztürk 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a taşınan Selen Öztürk Tiyatro Kedi, Tiyatro Oyun Evi, Oyun Atölyesi gibi tiyatrolarda çalıştı. Selen Öztürk tiyatro çalışmalarının dışında çeşitli film ve dizilerde rol aldı, seslendirmeler yaptı.

SELEN ÖZTÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Karayılan

Bir Varmış Bir Yokmuş

Muhteşem Yüzyıl

Benim Adım Gültepe

Serçe Sarayı

Hatırla Gönül

Payitaht: Abdülhamid

Azize

Atiye

Çocukluk

Misafir

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi

Yürek Çıkmazı