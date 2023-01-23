Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Selen Görgüzel hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Selen Görgüzel'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel nereli, kaç yaşında? Selen Görgüzel İnstagram hesabı ne?

Senarist ve oyuncu Hamdi Alkan'dan boşanması çok konuşulan ünlü isim Selen Görgüzel, oyunculuk ve müzik kariyeriyle tanınmakta. Merak edilenler arasında ise Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel nereli, kaç yaşında? Selen Görgüzel İnstagram hesabı ne? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var. Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ''Zirvedeki Sesler'' isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi. Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde başarılı rolleri canlandırmıştır. Selen Görgüzel, "Renklerde Kaybolan Hayat" adlı filmde Semiha Berksoy'un gençliğini oynadı. "Mıhlıçay Aşıkları" filminde de Yasemin karakterini canlandırdı.

"Karmakarışık" adlı tiyatro oyununda Susan Phılıpes rolü ile tiyatrocu yönünü sergilemiştir. 2012 yılında Slow müzik ağırlıklı "Çocuk Kadınım" adlı maksi single'ıyla müzik piyasasına da giren Selen Görgüzel, yavaş ve emin adımlara ilerlemek istediğini belirtti.

SELEN GÖRGÜZEL İNSTAGRAM HESABI NE?

Selen Görgüzel'in instagram hesabı "selengorguzelofficial".