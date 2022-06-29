Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi! Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Selen Görgüzel merak konusu oldu. İşte Selen Görgüzel hakkında merak edilen Selen Görgüzel kimdir, Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Şubat 1979 43 yaşında İstanbul Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var. Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ''Zirvedeki Sesler'' isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

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