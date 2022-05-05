Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi! Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Selen Görgüzel merak konusu oldu. İşte Selen Görgüzel hakkında merak edilen Selen Görgüzel kimdir, Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli; Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Oyunculuk yapan Selen Görgüzel, 43 yaşındadır. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

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