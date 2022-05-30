Selen Görgüzel kimdir? Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel nereli, kaç yaşında? Selen Görgüzel biyografisi! - Haberler

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile de adından sıkça söz ettiren Alkan, oyunculuk ve müzik kariyeriyle tanınmakta. Peki, TV8 ekranlarında Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Selen Görgüzel kimdir? Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel mesleği nedir? Selen Görgüzel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır.

18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ''Zirvedeki Sesler'' isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde başarılı rolleri canlandırmıştır.

Selen Görgüzel, "Renklerde Kaybolan Hayat" adlı filmde Semiha Berksoy'un gençliğini oynadı. "Mıhlıçay Aşıkları" filminde de Yasemin karakterini canlandırdı.

"Karmakarışık" adlı tiyatro oyununda Susan Phılıpes rolü ile tiyatrocu yönünü sergilemiştir.

2012 yılında Slow müzik ağırlıklı "Çocuk Kadınım" adlı maksi single'ıyla müzik piyasasına da giren Selen Görgüzel, yavaş ve emin adımlara ilerlemek istediğini belirtti.

HAMDİ ALKAN İLE EVLİLİĞİ

Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan, ile Roma'da evlendi. Çift 7 senedir beraberliklerini sürdürmektedir.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem konusu haline gelen Selen Görgüzel kendisi gibi oyuncu olan eşine destek veren Selen Görgüzel Alkan eşi Hamdi Alkan için "O Benim Kahramanım" ifadelerine yer verdi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Hayranları tarafından arama motorların da sıkça aranan ve merak edilen konulardan biri de Selen Görgüzel'in yaşı oldu. 9 Şubat 1979 doğumlu olan güzel oyuncu ve şarkıcı 42 yaşında. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN DİZİ VE FİLMLERİ

2015- O Hayat Benim

2013 - Aşk Emek İster (TV Dizisi)

2009 - Zoraki Başkan (TV Dizisi)

2009 - Renklerde Kaybolan Hayat (Sinema Filmi)

2009 - 7 Kocalı Hürmüz (Sinema Filmi)

2008 - Mıhlıçay Aşıkları (Sinema Filmi)

2008 - Ağlamak Yok (TV Dizisi)

2008 - Aman Annem Görmesin (TV Dizisi)

2007 - Tılsım Adası (TV Dizisi)

2007 - Pars Narkoterör (TV Dizisi)

2007 - Oğlum İçin (TV Dizisi)

2007 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2007 - Doktorlar (TV Dizisi)

2005 - Deli Duran (TV Dizisi)

2005 - Belalı Baldız (TV Dizisi)

2004 - Bir Dilim Aşk (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2002 - Emanet (TV Dizisi)

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