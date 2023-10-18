Selen Erdem kimdir? Fatih Terim'e benzeyen Selen Erdem hangi takımı yönetiyor?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek Türk kadın başantrenörü Selen Erdem, takımın başında çıktığı maçlarda topuklu ayakkabıları, takıları ve şık giyiminin yanında hırsı ile dikkati çekiyor. Peki, Fatih Terim'e benzeyen Selen Erdem hangi takımı yönetiyor? Selen Erdem kimdir?

Selen Erdem, çalıştırdığı Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un maçlarında "vazgeçilmezim" dediği topuklu ayakkabılarıyla saha kenarında oradan oraya koşturup, zaman zaman da diz çökerek oyuncularına mücadele boyunca taktikler veriyor.

SELEN ERDEM KİMDİR?

Saha kenarındaki tavırları, oyuncularını yüreklendiren konuşmaları, vücut dili ve mimikleri ile Fatih Terim'e benzetilen Erdem, tecrübeli teknik adamla özdeşleştirilmesinden memnun.

Hedeflerini, vazgeçilmezlerini, kadın başantrenör olarak yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Erdem, Antalya temsilcisinin Kadınlar Süper Ligi'nde ve Avrupa Kupası elemelerinde ilk 5 resmi maçı kazanınca herkesin dikkatini çektiğini vurguladı.

Kimsenin kendilerinden böyle bir performans beklemediğini dile getiren Erdem, takımı istekli oyunculardan kurmak ve aile havası oluşturmak istediklerini belirtti.

Erdem, mücadeleyi sonuna kadar bırakmayıp ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde başarılı olmak istediklerini söyledi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kupası'nda gruplara kaldıklarını anımsatan Erdem, o kulvarda da ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Erdem, Türkiye'de Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dünyanın en iyi ve kaliteli liglerinden biri olduğunu, kolay maç olmadığını, her takımın birbirini yenebildiğini aktardı.

Antalyalılardan kendilerine verdikleri tribün desteğini artırmasını isteyen Erdem, "Tüm Antalyalılar ve Antalya'da yaşayan basketbolseverler bizi yalnız bırakmasınlar. Bu güzel şehirde her zaman bize destek olsunlar." dedi.