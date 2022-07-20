Selef ne demek, Selefi ne anlama geliyor? Selefiler kimdir? Selefilik nedir?

Selefi derneklerle birlikte gündeme gelen Selefilik ne anlam ifade ediyor? Halef selef olarak sık sık dini literatürlerde yerini alan Selefiliki İslam dünyasının en eski gelenekleri arasındadır. Selefiliğe dahil olan selefiler ise kendilerine hakiki ehl-i sünnet anlamına gelen Ehl-i sünneti hassa diyorlar. İşte, ayrıntılar...

SELEF NE DEMEK?

Selefiliğin kökünü oluşturan selef kelimesinin anlamı araştırılıyor. Selef, ''Bir görevde, meslekte kendinden önce bulunan ve yerine geçilen kimse, öncel, halef karşıtı.'' anlamındadır.

SELEFİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kendisini Selefilik inancı içerisinde gören kişiye Selefi denir. Selefiler, Ehl-i sünneti hassa olarak kendilerini tanımlarlar. Bu kavramı kullananlar "ehlü's-sünne, ehlü'l-hadîs ve's-sünne, ehlü'l-hak kelimelerini de kullanırlar.

SELEFİLİK NEDİR?

Selefiyye "geçmiş insanlar, soy, fazilet ve ilim bağlamında önce gelip geçenler" anlamındadır. Selef, terim olarak ilim ve fazilet açısından müslümanların önderleri sayılan ashap ve tâbiîn için kullanılır. Selefin üstünlüğü ümmetin en hayırlısının Hz. Peygamber döneminde yaşayanlar, sonra onların ardından gelenler (sonra da onları takip edenler) olduğu yolunda rivayet edilen hadise dayanır.

Hanbeliliğin de kurucusu olan imam Ahmed bin Hanbel ile ilk devresini yaşayan Selefilik, Harranlı İbn-i Teymiyye ile ikinci aşamasını geçirdi. Ehl-i sünnet kelâmcılarından ayrıldıkları görüşlerin fazla olmaması onların ayrı bir mezhep şeklinde değerlendirilmesini engellemiştir. Selefîliğin sistemleşip bugünkü görünüşüyle bir akım haline gelmesi sonraki dönemlerde, özellikle İbn Teymiyye zamanında gerçekleşmiştir.

SELEFİLİK İLKELERİ

Takdis: Allah'ın hiçbir kötü sıfatının olmadığı inancıdır.

Takdir: Tüm güzel sıfatların Allah'a ait olduğu inancıdır.

Acz: İnsanın, Kuran'ın kelamındaki sırlarının tümünü anlayamayacağını, buna gücünün yetmeyeceğini anlayıp aczini kabul etmesi gerektiği görüşüdür.

Sükut: Kuran'da anlamadığı, kafasına takılan yerleri konuşmaması, başkasına sorarak onun da kafasını karıştırmaması, hatta konusu açıldığında bu konuyu bilemeyiz diyerek kapatması gerektiği görüşü.

İmsak: Sükut ilkesine çok benzer. Anlaşılmayan bir konuyu insanın içinde tutması gerektiği görüşü.

Kef: Sükut ve imsakın çaresiz kalması durumunda devreye giren ilkedir. Kuran'da anlaşılmayan konularda susmayı ve içinde tutmayı beceremediği durumda "kalben ve zihnen başka şeylerle meşgul" olması gerektiğini savunur ki kişi başka şeyleri düşünerek "beladan kurtulabilsin".

Marifet ehline teslim olma: Selefilik anlayışının kurucuları ve alimlerinin söylediklerini yapmayı savunur.

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