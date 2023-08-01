Konya'nın Selçuklu ilçesinde akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Selçuklu'da deprem mi oldu? Konya deprem şiddeti kaç? Bugün Konya Selçuklu'da deprem mi oldu? Gündeme geldi. Peki Konya Selçuklu deprem mi oldu?

Konya Selçuklu deprem mi oldu? Konya'nın Selçuklu ilçesinde akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardındanSelçuklu'da deprem mi oldu? Konya deprem şiddeti kaç? Bugün Konya Selçuklu'da deprem mi oldu? Gündeme geldi. PekiKonya Selçuklu deprem mi oldu? Detaylar...

KONYA SELÇUKLU'DA DEPREM

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.24 kilometre derinliğinde meydana gelirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

KONYA SON DEPREMLER - AFAD

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KONYA SON DEPREMLER - KANDİLLİ

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

DEPREM NEREDE OLDU?

Son dakika deprem haberlerini ve depremin şiddeti kaç sorusunu yanı sıra nerede deprem oldu konusu ile ilgili AFAD ve Kandilli deprem listesinden veya haberler.com son depremler sayfasından ulaşabilirsiniz.