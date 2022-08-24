Son günlerde magazin gündeminde yer alan Selçuk Yentur'un hayatı merak edildi. Gülşah Saraçoğlu ile 2 kez evlenip boşanan Yentur en son 2018'de yeniden Saraçoğlu ile nişanlanmıştır. Peki, Selçuk Yentur kimdir? Selçuk Yentur kaç yaşında, nereli? Selçuk Yentur hayatı ve biyografisi nedir?

Yentur tekstil yönetim kurulu başkanı olan Selçuk Yentur'un hayatı merak edildi. Peki, Selçuk Yentur kimdir? Selçuk Yentur kaç yaşında, nereli? Selçuk Yentur hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELÇUK YENTUR KİMDİR?

Selçuk Yentur, 1 Ocak 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen İstanbullu olan Selçuk Yentur, Yentur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2010 yılında modacı Gülşah Saraçoğlu ile evlenip 2012'de boşanmıştır. Ünlü modacıdan Aslan Yentur adında bir oğlu olan Selçuk Yentur, Gülşah Saraçoğlu ile 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te 2. defa boşanmıştır. Selçuk Yentur, 11 Ocak 2018'de Gülşah Saraçoğlu ile yeniden nişanlanmıştır.