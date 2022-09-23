Türk gazeteci, sunucu ve ana haber spikeri olan Selçuk Tepeli'nin hayatı merak edildi. Peki, Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli? Selçuk Tepeli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli (1974, İstanbul), Türk gazeteci, sunucu ve ana haber spikeri.

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı ayrıca Ceyda Karan'la Eksen adlı programı sundu ve Gün Başlıyor adlı programı da sundu. 2020 yılında ise FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine yeni sunucu aranmaya başlarken yerine Selçuk Tepeli'nin geldiği duyuruldu ve Habertürk TV'deki görevinden ayrıldı. 7 Eylül 2020'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programını sunmaya başladı.[5][6][7] Ayrıca ana haberin içinde kendine ayrılmış Selçuk Tepeli ile Bir Dakika adlı bölümü de sunmaktadır.

Programlar

2013 - Eksen - Habertürk TV

2013 - Gün Başlıyor - Habertürk TV

2020-günümüz - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber - FOX