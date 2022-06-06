Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli? Selçuk Tepeli hayatı nedir? - Haberler

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Selçuk Tepeli, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında, nereli? Selçuk Tepeli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Eğitimi: Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi, Avrupa Birliği ve yazılı basının yönetimi (master)

Doğum tarihi: 1974

Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi mezuniyetini takiben Fransa'da Avrupa Birliği ve yazılı basının yönetimi üzerine master yapmıştır. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. Sn. Tepeli, Aktüel dergisi, Newsweek (Türkiye) Dergisi Eski Genel Yayın Yönetmenliği, Habertürk Gazetesi Haftasonu Ekleri Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüştür. Ciner Yayın Holding – Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

1974 yılında İstanbul doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı. Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayanSelçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti. Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde getirilmişti.

SELÇUK TEPELİ NERELERDE ÇALIŞTI?

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Temmuz 2018'de Habertürk gazetesi kapandıktan sonra da bir süre Habertürk TV genel yayın yönetmenliğini yaptı. Birkaç ay önce bu görevi de bırakan Selçuk Tepeli Habertürk TV'de Gün Başlıyor programında sunucu - yorumcu olarak görev yapıyordu. Selçuk Tepeli, Eylül 2020 itibariyle Fox Ana Haber ile ekranlardaki yerini almaya devam ediyor.

Haberler.com - Gündem