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Selçuk Tepeli ayrıldı mı? Selçuk Tepeli neden haber sunmuyor?

Selçuk Tepeli ayrıldı mı? Selçuk Tepeli neden haber sunmuyor?

Gündem Haberleri

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber canlı yayınlarıyla hafta içi her akşam saat 19.00'da başlıyor. Ancak bu akşam FOX Ana Haber'i Selçuk Tepeli'nin sunumu ile ekrana gelmedi.

Selçuk Tepeli nerede? Selçuk Tepeli yok mu?Selçuk Tepeli nerede? Selçuk Tepeli yok mu?

Bu akşam ekranlara gelen FOX Ana Haber'de Selçuk Tepeli'nin yerine Gülbin Tosun'un haber sunduğu görüldü. Selçuk Tepeli ayrıldı mı? Selçuk Tepeli neden haber sunmuyor?

SELÇUK TEPELİ NEDEN YOK?

İşte Selçuk Tepeli'nin açıklaması: "Önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü müsaadenizle yurtdışında bir konferansta olacağım; birkaç sıkıcı konuşma yapmak için… Çarşamba günü görüşürüz."

Selçuk Tepeli ayrıldı mı? Selçuk Tepeli neden haber sunmuyor?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Selçuk Tepeli Gündem Yaşam Haberler

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