Selçuk Tengioğlu, 1959 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır. Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırı girişiminin ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu, daha önce işlediği ağır suçlarla da tanınan bir isimdir. Bu yönüyle birçok kişi, "Selçuk Tengioğlu kimdir, sabıkası var mı?" gibi detayları da araştırılıyor. Peki, Selçuk Tengioğlu kimdir? Selçuk Tengioğlu kaç yaşında, nereli?

SELÇUK TENGİOĞLU KİMDİR?

Selçuk Tengioğlu, 1959 yılında Gaziantep'te doğmuş, 66 yaşında bir Türk vatandaşıdır. Kamuoyunun dikkatini, 4 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen bir anma töreni çıkışında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirdiği fiziki saldırı ile çekmiştir. Saldırı sonrası güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştır.

2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 45 yaşındayken, 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış'ı tabancayla vurarak öldürmüş, bir diğer çocuğunu ise ağır yaralamıştır. Bu olayın ardından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak, o dönemdeki infaz yasaları gereği 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.

İLK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

66 yaşındaki Tengioğlu, ilk ifadesinde, "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım." açıklamasında bulunmuştu.