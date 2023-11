Selçuk Soylu: "Raf ömrü dolmuş lastiklerden uzak durulmalı"

KAYSERİ - Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kışlık lastik uygulamasının yaklaşmasıyla birlikte Kayserili vatandaşlar da kışlık lastiklerini taktırmak için sanayinin yolunu tuttu. Kışlık lastikle ilgili bilgi veren sanayici Selçuk Soylu, dişleri 3 santimetrenin altında olan lastiklerin kullanılmaması gerektiğini söyleyerek, "Raf ömrü dolmuş lastiklerden uzak durulmalı" dedi.

Lastiklerde tarihin çok önemli olduğunu söyleyen Selçuk Soylu, "Kışlık lastiklerde kaliteli olması, kauçuk oranının yüksek olmasına ve desisine dikkat edilmeli. Araçlarda kışın kaymada, yol tutuşunda, ıslak zeminlerde lastiğin kalitesi iyi olursa bu durumlarda daha güzel sonuçlar alınır. Kaliteli ürün olmasına, kauçuk oranının yüksek olmasına dikkat edilmeli ve tarih olarak ne durumda olduğunun önemi de çok. Rafta uzun süre beklemiş lastik takılmamalı. Bilinen markalara da dikkat edersek kışın rahat edileceğini düşünüyorum. Lastik dişlerinin 3 santimetrenin üzerinde olması lazım ve bu ölçünün altına düşmemesi lazım. Yıl olarak da 5 yılın üzerinde olmaması lazım kışlık lastiklerin" dedi.

Soylu, kışlık lastiklerin can güvenliği için de öneminin yüksek olduğunu söyleyerek, "Kışlık lastik neden takılmalı dersek de yine ıslak zeminde ve ya buzlu, karlı ortamlarda kauçuk oranı yüksek olduğu için kışın donmuyor. Donmadığı için de yerde daha fazla hakimiyet kurduğu için yolu daha rahat kavrıyor. Kışlık lastiğin diğer önemi de araç kışın fazla yaksa da can güvenliği için fren mesafesi olsun, zemin tutuşu olsun daha rahat olur. Lastik can kurtarır, canımızdan önemli değil" ifadelerini kullandı.