Selçuk Şirin kimdir? Selçuk Şirin nereli ve kaç yaşında? Selçuk Şirin biyografisi!

SELÇUK ŞİRİN KİMDİR?

Selçuk Şirin, New York Üniversitesi'nde (NYU) Profesör olarak davranış bilim ve istatistik dersleri vermekte, eğitimden gelişime geniş bir alanda araştırmalar yapmaktadır. İlkokula Kars Yiğitkonağı Köyü'nde başlamış ve liseyi Göle'de bitirmiştir. ODTÜ'den lisans, SUNY'den yüksek lisans ve Boston College'dan doktora derecesi almış olan Şirin 100'ü aşkın bilimsel yayına imza atmıştır. Boston College ve NYU'dan Ögretim Üyesi Mükemmeliyet Ödülü, ABD Çocuk Gelişimi Vakfı'ndan Araştırmacı Ödülü, dünyadaki en büyük eğitim araştırmacılar derneği AERA'dan Araştırma Büyük Ödülü, ve Jacob Vakfı'ndan 2018 Sosyal Girişimcilik Ödülü almıştır. Selçuk Şirin 2015 yılında ABD Bilimler Akademisi Komisyonuna seçilmiştir. 2014 yılından itibaren Hürriyet'te haftalık köşe yazıları yazan Selçuk Şirin'in "Yol Ayrımındaki Türkiye: Ya Özgürlük Ya Sefalet" ve "Bir Türkiye Hayali" adli iki Türkçe kitabı, "Muslim American Youth: Understanding Hyphenated Selves Through Multiple Methods" adlı bir İngilizce kitabı ve çocuklara yönelik pek çok alıştırma kitabı bulunmaktadır. 2019 yılında Türkiye'de evinde kitap bulunmayan 1 milyon çocuğu kitapla buluşturmayı hedefleyen 1 Milyon Kitap projesini başlatmıştır.