Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Selçuk Parsadan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Selçuk Parsadan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Selçuk Parsadan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Selçuk Parsadan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Selçuk Parsadan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Selçuk Parsadan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Selçuk Parsadan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Selçuk Parsadan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SELÇUK PARSADAN KİMDİR?



Selçuk Parsadan (1952, İstanbul - 25 Temmuz 2006, İstanbul), Türk dolandırıcı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de aralarında bulunduğu birçok kişiyi büründüğü sahte kimliklerle dolandırdı. Omurilik kanseri nedeniyle öldü.

93 Harbi'nde Kafkasya'dan göç eden Çerkes kökenli bir aileden gelen Parsadan'ın dedesi Beyoğlu Polis Müdürü, babası Kadıköy Emniyet merkez memuruydu. 1953 yılında polislikten ayrılan babası Sabahattin Parsadan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in sevdiği biriydi ve sonradan Menderes'in gönüllü yakın korumalığını üstlendi. Yakalandığı omurilik kanseri sebebiyle tedavi gören Parsadan, 25 Temmuz 2006 tarihinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.