Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Selçuk Özdağ hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Selçuk Özdağ'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ kaç yaşında, nereli? Selçuk Özdağ hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Selçuk Özdağ hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Selçuk Özdağ'ın hayatını araştırıyor. Peki, Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ kaç yaşında, nereli? Selçuk Özdağ hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

Ağustos 1958'de Keskin ilçesi Konur Köyündedünyaya geldi. Babasının adı Halil, annesinin adı Hatice'dir.

İlk ve orta öğretimini Ankara İncirli İlköğretim Okulu ve Ankara Gazi Lisesi'nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisi mezunu olan Selçuk Özdağ, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında 1997 yılında yüksek lisans, 2003 yılında da doktora eğitimini tamamladı. 2012 Yılında ise Doçent oldu.

Çalışma hayatına 1987 yılında başlayan Selçuk Özdağ milletvekili seçildiği 2011 yılına kadar çeşitli kurumlarda çalıştı.

Gençlik yıllarından itibaren sürekli siyasetin ve sosyal çalışmaların içerisinde bulunan Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın 1975 yılında genç bir üniversite öğrencisi olarak Manisa Ülkü Ocaklarında başlayan siyasî faaliyetleri, kuruluşunda etkin rol aldığı Büyük Birlik Partisi'nin çeşitli kademelerinde (MKYK, MYK, YİK) 17 yıl boyunca devam etmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra 2010 yılı Haziranayında BBP'den istifa etmiştir.

11 Haziran 2011 seçimlerinde 24.dönem Manisa Milletvekili seçilmiştir. Bu dönem içerisinde TBMM çatısı altında, pek çok komisyonda üyelik,(Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre Komisyonu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyeliği) TBMM Türkiye Macaristan ve Türkiye Kostarika Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkan Vekilliği, TBMM Türkiye Özbekistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini ifa etmiştir.

7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde 25. Dönem Manisa Milletvekili olarak yeniden TBMM'ye giren Selçuk Özdağ,1 Kasım 2015'de yapılan genel seçimlerde 26.dönem Manisa MV olarak tekrar parlamentoda yer almıştır. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanlığı görevini de 2019 Ekim ayına kadar ifa etmiştir.

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu Üyeliği, TBMM Soma Maden Kazası ve Maden Kazaları Araştırma Komisyon Üyeliği, TBMM FETÖ Darbesini Araştırma Komisyon Başkan Vekilliği Görevlerinde bulunmuştur.12 Eylül 2019 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisinden İstifa etmiştir.12-12-2019 tarihinde kurulan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu,Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısıdır.

Selçuk Özdağ'ın yayınlanmış 6 adet kitabı ve çok sayıda makalesi mevcuttur.enpolitik.com adlı internet haber sitesinde yazıları yayımlanmaktadır. Atletizm,Basketbol,Badminton,Kikboks antrenörlükleri ve hakemlik belgeleri olup,Atletizm,Futbol,Boks gibi sporlarla iştigal etmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursu Öğreticiliğinden emekli olan Huriye Özdağ ile evli olan Doç. Dr. Selçuk Özdağ, iki kız evlat babası ve Ahmet Mete isimli bir torun sahibidir.