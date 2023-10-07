Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kamu kurumlarına üst düzey yönetici atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Selçuk Kılıçbay kimdir? Sorusu konu hakkında merak edilmekte olan sorular ve isimler arasında yer aldı. Resmi Gazete'de yer almakta olan birçok isim merak konusu oluyor. Peki, Selçuk Kılıçbay kimdir? Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay hayatı ve biyografisi!

SELÇUK KILIÇBAY KİMDİR?

2013 yılında Gebze'de vaiz olarak görev yapmakta iken Çıldır İlçe Müftülüğü görevine atandı. Çıldır Müftülüğü sonrası ise Ankara Kızılcahamam İlçe Müftüsü olarak atandı. Daha sonra Gebze İlçe Müftülüğü görevine atanan Kılıçbay, 2 yıl gibi kısa bir süre sonra İstanbul Bahçelievler İlçe Müftülüğü görevine atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Giresun İl Müftüsü olarak atandı.