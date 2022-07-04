Selçuk Kavaloğlu kimdir? Selçuk Kavaloğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Kavaloğlu hayatı ve biyografisi!

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SELÇUK KAVALOĞLU KİMDİR?

1963 yılında Sarıyer'de doğan Selçuk Kavaloğlu, İlk ve ortaokulu Sarıyer'de, Liseyi Kabataş Erkek lisesinde okudu. Daha önce Büyük Birlik Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı yaptı.

Selçuk Kavaloğlu, Sarıyer Spor Kulübü Yöneticiliği yaptı. Sarıyerliler Derneği, Sarıyer 1940 Profesyonel Futbolcular Derneği üyesidir. Sarıyerli esnaf, girişimci, işadamı olan Selçuk Kavaloğlu, Sarıyer'in köklü ailelerinden olan Kavaloğlu ailesinin ortanca oğludur.